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В ОАЭ сделали кабины с климат-контролем для курьеров

28 июля 2023 14:31
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Новости ОАЭ. Европа изнывает от жары, но в Объединенных арабских Эмиратах температурными рекордами вряд ли можно удивить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жара – неотъемлемая часть жизни местных. Бороться с ней бесполезно, но вот помочь людям пережить лето возможно. В Абу-Даби появились кабины с климат-контролем. Они работают от солнечных батарей, а предназначены в основном для курьеров. Они много времени проводят на открытом солнце, доставляя заказы, а здесь можно охладиться и отдохнуть. 

В ОАЭ сделали кабины с климат-контролем для курьеров-1

Джамиль Абдельрахман, курьер: 
На улице нам жарко, и мы приходим сюда, когда у нас есть свободное время. Внутри мы отдыхаем, пьем воду и вообще чувствуем себя очень комфортно. Нам здесь очень хорошо. 

В ОАЭ сделали кабины с климат-контролем для курьеров-4

Это не первая мера, к которой прибегли в стране, чтобы сохранить здоровье сотрудников. Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах запретили работать на открытых пространствах в обед. Это не только предотвратит производственные травмы, считают наниматели, но и благополучно повлияет на самочувствие и настроение подчиненных. 

# Погода # Фотофакт

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