В ОАЭ сделали кабины с климат-контролем для курьеров

Новости ОАЭ. Европа изнывает от жары, но в Объединенных арабских Эмиратах температурными рекордами вряд ли можно удивить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара – неотъемлемая часть жизни местных. Бороться с ней бесполезно, но вот помочь людям пережить лето возможно. В Абу-Даби появились кабины с климат-контролем. Они работают от солнечных батарей, а предназначены в основном для курьеров. Они много времени проводят на открытом солнце, доставляя заказы, а здесь можно охладиться и отдохнуть.