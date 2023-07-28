Трамп заявил, что не прекратит борьбу за пост президента США, несмотря на обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не прекратит борьбу за пост главы государства, если даже будет осужден, пишет РИА Новости.

Он заметил, что Конституция не предполагает какого-либо влияния на его решение о продолжении президентской кампании. Недавно против него были выдвинуты два новых обвинения: одно из них касается уничтожения записей с камер видеонаблюдения в его личном поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), а другое – сознательного сокрытия документов, имеющих отношение к национальной обороне США.

В общей сложности число предъявленных политику обвинений по уголовному делу о неправомерном хранении секретных правительственных документов достигло 40.