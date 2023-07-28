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Трамп заявил, что не прекратит борьбу за пост президента США, несмотря на обвинения

28 июля 2023 14:46
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не прекратит борьбу за пост главы государства, если даже будет осужден, пишет РИА Новости.

Он заметил, что Конституция не предполагает какого-либо влияния на его решение о продолжении президентской кампании. Недавно против него были выдвинуты два новых обвинения: одно из них касается уничтожения записей с камер видеонаблюдения в его личном поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), а другое – сознательного сокрытия документов, имеющих отношение к национальной обороне США.

В общей сложности число предъявленных политику обвинений по уголовному делу о неправомерном хранении секретных правительственных документов достигло 40.

# Международная политика # Дональд Трамп

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