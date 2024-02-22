Зеленский: у Киева нет плана Б, если США не предоставят помощь

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет альтернативного варианта развития событий, если США не предоставят Украине помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что без западной помощи украинская армия будет терпеть все большие потери. В Белом доме убеждают Конгресс США одобрить закон о предоставлении 60 миллиардов долларов на оказание помощи своим союзникам, в том числе и Украине. Россия, в свой черед протестует против поставки оружия НАТО Украине, заявляя, что это отрицательно скажется на ходе переговоров Москвы и Киева.