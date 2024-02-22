Прямой эфир

Зеленский: у Киева нет плана Б, если США не предоставят помощь

22 февраля 2024 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет альтернативного варианта развития событий, если США не предоставят Украине помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что без западной помощи украинская армия будет терпеть все большие потери. В Белом доме убеждают Конгресс США одобрить закон о предоставлении 60 миллиардов долларов на оказание помощи своим союзникам, в том числе и Украине. Россия, в свой черед протестует против поставки оружия НАТО Украине, заявляя, что это отрицательно скажется на ходе переговоров Москвы и Киева.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Секретарь СНБО Украины призвал Европу отдать Киеву все оружие
22 февраля 2024 11:04

Секретарь СНБО Украины призвал Европу отдать Киеву все оружие

Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для второго срока
22 февраля 2024 10:57

Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для второго срока

В британском парламенте разгорелся скандал из-за сектора Газа
22 февраля 2024 10:46

В британском парламенте разгорелся скандал из-за сектора Газа