В британском парламенте разгорелся скандал из-за сектора Газа

Большим скандалом завершилось заседание британского парламента, на котором обсуждался вопрос о перемирии в Газе. Ряд депутатов в знак протеста демонстративно покинули зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению возмущенных парламентариев, спикер грубо нарушил процедуру голосования. Это и спровоцировало шумный демарш. Представители Шотландской национальной партии разработали проект с требованием немедленного прекращения огня в Газе. Но поправки в него внесли также консерваторы и находящиеся в оппозиции лейбористы, что, собственно, запрещено. Однако, несмотря на это, спикер поставил документ на голосование. Этот выгодный для лейбористов шаг вызвал возмущение в других партиях. В результате главе Палаты общин даже пришлось извиняться.

Линдси Хойл, спикер Палаты общин британского парламента:

Я сожалею… Я не собирался этого делать, я хотел, чтобы все могли выражать свои взгляды и все стороны Палаты представителей могли голосовать. Я очень опечален и сожалею, что все так закончилось. У меня не было специальных намерений внести раскол в ряды депутатов. Я был абсолютно убежден, что принимаю правильное решение.

Впрочем, слова не помогли. Теперь Линдси Хойл может лишиться поста. Уже 33 депутата от правящей Консервативной и Шотландской национальной партий британского парламента заявили об утрате доверия к спикеру Палаты общин. И, судя по настроению парламентариев, это число может вырасти.