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Секретарь СНБО Украины призвал Европу отдать Киеву все оружие

22 февраля 2024 11:04
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к странам Запада с просьбой передать все оружие и оборудование Киеву, мотивируя это тем, что они не потребуются в будущем конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Украине знают, как распорядиться этими ресурсами.
Нидерланды и Дания уже договорились о предоставлении Украине боевых самолетов F-16.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любая поставка оружия для Украины будет законным объектом атаки для России. Он также отметил, что США и НАТО напрямую вовлечены в украинский кризис, в том числе в подготовку военного персонала.

# Оружие и боеприпасы

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