Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для второго срока

Новости США. Угроза навсегда покинуть высокий пост нависла над действующим президентом США. Американцы больше не хотят видеть его в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показали результаты последнего соцопроса, почти 70 % жителей страны считают, что он слишком стар, чтобы идти на второй срок. И поэтому не будут голосовать за него на предстоящих в ноябре президентских выборах. Еще 64 % опрошенных заявили, что он не справится со своими обязанностями, даже если победит в этой гонке. А причиной называют «умственное состояние» лидера, которое вызывает тревогу уже не только у простых американцев, но и политиков.

По данным СМИ, в отличие от своих предшественников, Байден слишком мало времени проводит в овальном кабинете, часто опаздывает на пресс-конференции, постоянно допускает грубые ошибки во время выступлений и не способен самостоятельно ориентироваться в пространстве.