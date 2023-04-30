Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно делить на части

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил конфликт с РФ с большим пирогом, который необходимо разделить на множество маленьких кусочков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что проглотить настолько крупный пирог непросто, а значит, его необходимо порезать на маленькие кусочки. Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление, которое в последнее время масштабно анонсирует украинская сторона, поможет Киеву приблизиться к цели: захватить Крым. Украинский лидер высказал уверенность в успешности контроперации, но не исключил, что конфликт может быть продолжительным.