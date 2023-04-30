Во Флориде торнадо повалило деревья и перевернуло машины

Новости США. Неспокойной была минувшая суббота в США. Планы жителей Флориды испортила непогода. На штат обрушился торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые жители поспешили поделиться фотографиями и видео разрушений в социальных сетях. На кадрах видно, что дороги в некоторых городах перекрыты поваленными деревьями. Автомобили перевернуты. Здания повреждены. Не выдержали удара стихии, в частности, фасады многоэтажек. Кроме того, по меньшей мере 4 тысячи человек на время остались без электричества.