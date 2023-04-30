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В Италию с начала 2023 года прибыло около 40 тысяч мигрантов

30 апреля 2023 08:06
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Новости Италии. Число мигрантов в Италии устанавливает новые рекорды. Напряженная ситуация в том числе сохраняется на острове Лампедуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италию с начала 2023 года прибыло около 40 тысяч мигрантов-1

На его берег только за сутки высадились более сотни человек. А в центрах временного размещения, рассчитаны которые в среднем на 400 мест, сейчас находятся больше тысячи мигрантов. При этом спасательные корабли продолжают доставлять людей на берег. Как сообщили в МВД Италии, с начала 2023 года в страну прибыло около 40 тысяч приезжих. Что уже в четыре раза больше, чем за весь период 2022-го.  

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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