В Италию с начала 2023 года прибыло около 40 тысяч мигрантов

На его берег только за сутки высадились более сотни человек. А в центрах временного размещения, рассчитаны которые в среднем на 400 мест, сейчас находятся больше тысячи мигрантов. При этом спасательные корабли продолжают доставлять людей на берег. Как сообщили в МВД Италии, с начала 2023 года в страну прибыло около 40 тысяч приезжих. Что уже в четыре раза больше, чем за весь период 2022-го.