Байден пошутил про уволенного американского журналиста Такера Карлсона

Во время проведения очередного ежегодного приема в рамках Ассоциации корреспондентов Белого дома президент США Джо Байден произнес ряд шуток, в том числе одну в адрес Такера Карлсона, в прошлом телеведущего Fox News, сообщает РИА Новости.

Байден выразил признательность своей администрации за проведение вакцинации населения, экономические преобразования и результаты промежуточных выборов. После этого он добавил, что работа еще не завершена, за исключением Такера Карлсона, карьера которого уже закончена.

Многие из собравшихся выразили свое неодобрение. Глава государства высказался по этому поводу, заявив: «Вы считаете это неразумным? О, хорошо».