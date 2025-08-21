Прямой эфир

Зеленский сообщил, что уже хотел бы провести выборы

21 августа 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский сообщил, что уже хотел бы провести выборы-0

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хотел бы уже организовать президентские выборы, пишет ТАСС.

«Я бы был доволен, если бы выборы уже были», – заявил Зеленский. Политик при этом отметил, что для него остается в приоритете завершение боевых действий в Украине, и недопущение раскола государства до момента перемирия.

В ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа Зеленский говорил, что готов к выборам, но лишь в ситуации завершения конфликта.

Читайте также:

Минобороны России: силы ПВО ночью сбили 49 украинских БПЛА

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В сентябре ожидаются затмения Луны, Солнца и Венеры
21 августа 2025 07:52

В сентябре ожидаются затмения Луны, Солнца и Венеры

Население Литвы стремительно беднеет – 167 тысяч человек стали нищими за 2024 год
21 августа 2025 07:49

Население Литвы стремительно беднеет – 167 тысяч человек стали нищими за 2024 год

Израиль начал масштабную операцию по захвату города Газа
21 августа 2025 07:46

Израиль начал масштабную операцию по захвату города Газа