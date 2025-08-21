Зеленский сообщил, что уже хотел бы провести выборы

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хотел бы уже организовать президентские выборы, пишет ТАСС.

«Я бы был доволен, если бы выборы уже были», – заявил Зеленский. Политик при этом отметил, что для него остается в приоритете завершение боевых действий в Украине, и недопущение раскола государства до момента перемирия.

В ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа Зеленский говорил, что готов к выборам, но лишь в ситуации завершения конфликта.

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