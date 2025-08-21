В сентябре ожидаются затмения Луны, Солнца и Венеры, пишет ТАСС.

Первое астрономическое событие состоится 7 сентября – полное затмение Луны. Фаза затмения продлится с 20:30 мск до 21:52 мск. Большей части жителей РФ и стран СНГ будут доступны к обозрению все фазы затмения.

Затмение Венеры можно будет наблюдать 19 сентября на светлом дневном небе. Венера скроется за Луной в 15:18 мск, а затем появится в 16:13 мск. Наилучшее место для наблюдения будет в Москве и на территории Европейской части России.

В 20:30 21 сентября ожидается частичное затмение Солнца. Завершение явления – в 00:54 мск 22 сентября. Наблюдение будет доступно жителям Антарктиды, на территории южной Австралии, островов и акваторий Тихого и Атлантического океанов, Новой Зеландии, на ряде островов тихоокеанского региона.

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