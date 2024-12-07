В парламенте Южной Кореи не смогли проголосовать за импичмент президенту

Национальное собрание Южной Кореи не сумело набрать достаточно большое количество голосов для объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю: только 195 депутатов поддержали инициативу, не набрав необходимые 200 голосов. Об этом пишет РИА Новости.

На голосовании отсутствовала правящая партия «Гражданские силы», которая имеет 108 мест в парламенте.

Представители оппозиции пригрозили провести повторное голосование, если партия власти не поддержит импичмент. Внеочередное заседание должно быть открыто для повторного голосования в течение 72 часов 11 декабря, после того как 10 декабря завершится очередная парламентская сессия.