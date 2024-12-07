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Восстановленный Нотр-Дам откроют после разрушительного пожара спустя 5 лет

07 декабря 2024 15:20
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Предстоящая церемония открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери пройдет при усиленных мерах предосторожности. Об этом пишет ТАСС.

Около 6 000 сотрудников полиции и жандармов будут охранять периметр вокруг острова Сите. Военные и сотрудники спасательных служб также будут размещены в окрестностях. Несколько станции метро будут закрыты, а автомобильное движение на острове и в соседних кварталах на левом берегу Сены будет перекрыто до вечера 8 декабря. Попасть на территорию острова можно будет только пешком, а для прохода на площадь перед собором потребуется приглашение.

В связи с принятием мер безопасности все рестораны и сувенирные лавки, находящиеся в периметре безопасности, будут закрыты, в связи с чем владельцы некоторых из них выражают беспокойство по причине возможных финансовых потерь. Однако большинство надеется, что церемония, которая транслируется по всему миру и на которой будут присутствовать иностранные лидеры, привлечет туристов и компенсирует снижение прибыли.

# Международная политика

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