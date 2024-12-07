Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда до его рекорда останется четыре гола

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что он и Уэйн Гретцки будут присутствовать на каждой игре Александра Овечкина, когда он окажется в четырех шайбах от рекорда НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за перелома малоберцовой кости Овечкин теперь пропустит от четырех до шести недель.

В своем интервью Тарику Эль-Баширу Беттмэн сказал, что они будут следить за Овечкиным, когда тот останется в четырех или пяти шайбах от рекорда, и ждать, что он приблизится к нему. Травма 39-летнего Овечкина приостановила его погоню за рекордом Гретцки, у которого 894 шайбы, в том время как у Овечкина 868 голов.