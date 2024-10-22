МИД Украины осудил генсека ООН за поездку на саммит БРИКС в РФ

По мнению Министерства иностранных дел Украины, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил «неправильный выбор», приняв участие в саммите БРИКС в Казани и обойдя вниманием встречу в Швейцарии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Гутерриш уже посещал РФ и Украину, выступая за сделку по зерну в 2022 году. 16-й саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Недавно в состав организации вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Также на мероприятии ожидается участие представителей более 30 стран мира, включая лидеров Китая, Индии и ЮАР.