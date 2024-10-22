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В США и Европе растёт число заболевших коклюшем

22 октября 2024 13:33
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В Европе и США растет заболеваемость коклюшем. Только в Штатах с начала года зафиксировано свыше 18 тысяч подобных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США и Европе растёт число заболевших коклюшем-2

Это в пять раз больше, чем по итогам прошлого года и самый высокий показатель за последние 10 лет. Ухудшается ситуация и в Европе. В частности, во Франции. По мнению медиков, страну охватила настоящая эпидемия, самая серьезная за последние четверть века. В текущем году специалисты уже зафиксировали около 35 тысяч случаев заражения коклюшем. Болезнь унесла жизни 22 детей. Таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. 

Система здравоохранения Европы в целом находится в упадке. Из-за дефицита врачей медики не успевают оказать помощь всем нуждающимся, растет уровень смертности. Вспышка заболеваемости коклюшем – очередной удар по медицине ЕС.

# Заболевания

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