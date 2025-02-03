Зеленский рассчитывает на начало переговоров с участием Москвы о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил сам политик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил необходимость перейти к разговору с Россией, однако за дипломатическим столом хотел бы видеть не только представителей Москвы, но также и Вашингтона. Зеленский подтвердил, что его команда поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако консультации пока носят общий характер. Украинский политик надеется на скорую личную встречу с американским лидером, чтобы обсудить план перемирия. Однако пока в Белом Доме его не ждут.