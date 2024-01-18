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Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК для войны с РФ

18 января 2024 08:12
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что мировой потенциал военно-промышленного сектора не в состоянии удовлетворить нужды страны в вооружении для борьбы с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что производство артснарядов калибра 155 мм является недостаточным. Ранее министр Украины камышин подтвердил, что Украина не в силах самостоятельно обеспечить себя оружием собственного производства.

Зеленский предупредил о кризисе, если будет прекращена помощь  Запада. Россия ранее отправила ноту НАТО в связи с поставкой оружия Украине, подчеркивая, что это угрожает переговорному процессу, а все военные грузы, предназначенные для Киева превращаются в законную цель для РФ.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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