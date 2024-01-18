Прямой эфир

В Германии проголосовали против передачи Украине крылатых ракет Taurus

18 января 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бундестаг отклонил резолюцию о передаче Украине ракет Taurus, несмотря на то, что некоторые партии ранее поддерживали эту идею. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство голосов отклонили предложение ХДС/ХСС. Основными причинами стали нежелание поддержать их идею и тот факт, что она была внесена во время обсуждения годового отчета уполномоченного делам бундесвера.

Вопрос о том, могут ли ракеты Taurus быть перепрограммированы таким образом, чтобы они не смогли атаковать российские регионы, является дискуссионным среди экспертов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил необходимость избежать обострения напряженности, поэтому вопрос о поставках Украине ракет большой дальности не обсуждается.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что западная военная помощь Украине только усугубляет конфликт.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями
18 января 2024 07:23

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс
18 января 2024 07:10

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс

В Эквадоре убит прокурор, который вёл дело о захвате телестудии
18 января 2024 07:07

В Эквадоре убит прокурор, который вёл дело о захвате телестудии