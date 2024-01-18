Бундестаг отклонил резолюцию о передаче Украине ракет Taurus, несмотря на то, что некоторые партии ранее поддерживали эту идею. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство голосов отклонили предложение ХДС/ХСС. Основными причинами стали нежелание поддержать их идею и тот факт, что она была внесена во время обсуждения годового отчета уполномоченного делам бундесвера.

Вопрос о том, могут ли ракеты Taurus быть перепрограммированы таким образом, чтобы они не смогли атаковать российские регионы, является дискуссионным среди экспертов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил необходимость избежать обострения напряженности, поэтому вопрос о поставках Украине ракет большой дальности не обсуждается.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что западная военная помощь Украине только усугубляет конфликт.