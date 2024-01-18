Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Московской и Ленинградской областей. Об этом пишет РИА Новости.



В ведомстве подчеркнули, что это была очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на российские объекты с использованием дронов. Один из них был ликвидирован над Московской областью, а другой удалось перехватить над Ленинградской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отбитии атаки. По его данным, никаких разрушений и жертв на месте падения фрагментов нет. Украинские Вооруженные силы регулярно продолжают обстрелы российских областей и проводят диверсии с помощью беспилотников.