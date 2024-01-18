Прямой эфир

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дроны над Московской и Ленинградской областями

18 января 2024 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Московской и Ленинградской областей. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что это была очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на российские объекты с использованием дронов. Один из них был ликвидирован над Московской областью, а другой удалось перехватить над Ленинградской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отбитии атаки. По его данным, никаких разрушений и жертв на месте падения фрагментов нет. Украинские Вооруженные силы регулярно продолжают обстрелы российских областей и проводят диверсии с помощью беспилотников.

# Оружие и боеприпасы # Сергей Собянин

Другие новости рубрики

Все новости
В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс
18 января 2024 07:10

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс

В Эквадоре убит прокурор, который вёл дело о захвате телестудии
18 января 2024 07:07

В Эквадоре убит прокурор, который вёл дело о захвате телестудии

Гуманитарная ситуация в Судане вызывает тревогу ООН
18 января 2024 06:48

Гуманитарная ситуация в Судане вызывает тревогу ООН