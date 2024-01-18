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США нанесли очередные удары по Йемену

18 января 2024 07:57
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США минувшей ночью нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Как сообщили в Пентагоне, обстрел велся с военных кораблей в Красном море. Известно и о двух воздушных налетах на порты и несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нанесли очередные удары по Йемену-1

Целями атаки стали 14 ракетных установок, подготовленных к стрельбе по торговым судам. По данным военного командования США, они могли открыть огонь в любое время, поэтому было решено срочно нанести упреждающий удар. За несколько часов до этого хуситы успели атаковать уже второе судно с американским владельцем в Аденском заливе.

11 января США и Великобритания при поддержке других стран нанесли первую серию ударов по Йемену, последовавшую за отказом хуситов подчиниться ультиматуму с требованием прекратить нападения на суда, следовавшие через Красное море.

# Международная политика

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