США нанесли очередные удары по Йемену

США минувшей ночью нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Как сообщили в Пентагоне, обстрел велся с военных кораблей в Красном море. Известно и о двух воздушных налетах на порты и несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целями атаки стали 14 ракетных установок, подготовленных к стрельбе по торговым судам. По данным военного командования США, они могли открыть огонь в любое время, поэтому было решено срочно нанести упреждающий удар. За несколько часов до этого хуситы успели атаковать уже второе судно с американским владельцем в Аденском заливе.

11 января США и Великобритания при поддержке других стран нанесли первую серию ударов по Йемену, последовавшую за отказом хуситов подчиниться ультиматуму с требованием прекратить нападения на суда, следовавшие через Красное море.