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Зеленский пригрозил мировым лидерам, планирующим приезд в Москву на парад Победы

03 мая 2025 10:02
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Зеленский пригрозил мировым лидерам, планирующим приезд в Москву на парад Победы-0

Владимир Зеленский рассказал о позиции Киева по отношению к властям стран, планирующим посещение Российской Федерации 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, – мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность», – такое заявление сделал украинский политик.

Ранее Зеленским было отвергнуто предложение РФ о соблюдении перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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