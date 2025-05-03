США могут отказаться посредничать в мирных переговорах по Украине – Тэмми Брюс

Вашингтон выйдет из процесса мирного урегулирования ситуации в Украине, если прогресс достигнуть не удастся. Такое заявление 1 мая было сделано официальным представителем Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

«Пока до этой точки не дошло», пояснила Брюсс. Она также подчеркнула, что решение в данном направлении будет приниматься президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

Даже в случае отказа США от позиции посредника в переговорном процессе Вашингтон продолжит желать наступления перемирия, а также поможет в ходе переговоров, рассказала Брюсс.

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