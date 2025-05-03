В Литве проходят военные учения НАТО

На территории Литовской Республики до 23 мая проходят учения Североатлантического альянса, пишет ТАСС.

Оборонное ведомство сообщает о передислоцировании на территорию Литвы ударных вертолетов Tiger, средних многоцелевых NH90, тяжелых транспортных машин CH-53 и легких многоцелевых вертолетов EC135. Немецкие военные вертолеты, общая численность которых порядка 30 единиц, будут отрабатывать совершение полетов на максимально низкой высоте.

Заявлено, что цель учений Griffin Lightning – отработка действий в рамках оборонных планов Альянса.

Фото: Pinterest