В Литве проходят военные учения НАТО

На территории Литовской Республики до 23 мая проходят учения Североатлантического альянса, пишет ТАСС.
Оборонное ведомство сообщает о передислоцировании на территорию Литвы ударных вертолетов Tiger, средних многоцелевых NH90, тяжелых транспортных машин CH-53 и легких многоцелевых вертолетов EC135. Немецкие военные вертолеты, общая численность которых порядка 30 единиц, будут отрабатывать совершение полетов на максимально низкой высоте.
Заявлено, что цель учений Griffin Lightning – отработка действий в рамках оборонных планов Альянса.
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