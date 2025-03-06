Франция намерена защищать Европу своим ядерным зонтиком

Эммануэль Макрон заявил о начале обсуждения с партнерами возможности использования французских сил ядерного сдерживания для обороны Европы, подчеркивая, что решение по использованию ядерного оружия остается за его лидером. Об этом пишет ТАСС.
Эммануэль Макрон заявил о начале обсуждения с партнерами возможности использования французских сил ядерного сдерживания для обороны Европы, подчеркивая, что решение по использованию ядерного оружия остается за его лидером. Об этом пишет ТАСС.
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Марин Ле Пен и ряд других политиков Франции выступают против совместного использования ядерного арсенала, требуя, чтобы Франция сохранила полный контроль над ним.