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Франция намерена защищать Европу своим ядерным зонтиком

06 марта 2025 11:45
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Эммануэль Макрон заявил о начале обсуждения с партнерами возможности использования французских сил ядерного сдерживания для обороны Европы, подчеркивая, что решение по использованию ядерного оружия остается за его лидером. Об этом пишет ТАСС.

Франция намерена защищать Европу своим ядерным зонтиком-1

Фото: pixabay

Марин Ле Пен и ряд других политиков Франции выступают против совместного использования ядерного арсенала, требуя, чтобы Франция сохранила полный контроль над ним.

# Международная политика

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