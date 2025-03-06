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Виктория Азаренко удачно вступила в борьбу на теннисном турнире категории 1 000 в Индиан-Уэллсе

06 марта 2025 11:28
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Виктория Азаренко удачно вступила в борьбу на теннисном турнире категории 1 000 в Индиан-Уэллсе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт открывает американскую часть тура. В дебютной встрече белоруска с трудом, но прошла Клерви Нгунуэ. 18-летняя оппонентка навязала серьезную конкуренцию. Но все закончилось благополучно – 6:4, 7:6. Азаренко реализовала три брейк-поинта из восьми, совершила 4 эйса при 6 двойных и установила рекорд. Теперь у нее 159 викторий на хардовых покрытиях на соревнованиях высшей категории. Во втором круге нашей теннисистке предстоит помериться силами с Чжэн Циньвэнь.

# Теннис # Виктория Азаренко

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