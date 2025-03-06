Минское «Динамо» одержало 8-ю кряду победу в регулярном сезоне КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы на родном льду не оставили шансов тольяттинской «Ладе» – 4:2. «Зубры» были фаворитами, что и подтвердили делом. Первый период закончился со счетом 2:1 в нашу пользу. Во втором отрезке была зафиксирована ничья. А в третьем вновь с минимальным преимуществом первенствовали подопечные Дмитрия Квартальнова. Точные броски нанесли Гросс, Липский, Мороз и Лайл. Данный успех позволил «Динамо» подняться на третье место в таблице. Домашняя серия завершится 9 марта противостоянием с «Куньлунем».