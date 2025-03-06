Politico: советники Трампа тайно ведут переговоры с украинской оппозицией

Тайные встречи представители Дональда Трампа провели с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского, в том числе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Politico.

На них обсуждалась вероятность проведения президентских в Украине выборов.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, и его законность ставится под сомнение.

Ранее Трамп сообщил, что уровень одобрения Зеленского упал до 4 %, и обозвал его диктатором за отказ от проведения выборов. Встреча президента Штатов и главы Украины 28 февраля завершилась конфликтной ситуацией, и соглашение по полезным ископаемым подписано не было.