Politico: советники Трампа тайно ведут переговоры с украинской оппозицией

Тайные встречи представители Дональда Трампа провели с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского, в том числе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Politico.
Тайные встречи представители Дональда Трампа провели с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского, в том числе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Politico.
Фото: x.com White House
На них обсуждалась вероятность проведения президентских в Украине выборов.
Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, и его законность ставится под сомнение.
Ранее Трамп сообщил, что уровень одобрения Зеленского упал до 4 %, и обозвал его диктатором за отказ от проведения выборов. Встреча президента Штатов и главы Украины 28 февраля завершилась конфликтной ситуацией, и соглашение по полезным ископаемым подписано не было.