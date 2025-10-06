Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета

Нобелевская премия по медицине и физиологии за 2025 год присуждена Мэри Брунковой, Фреду Рамсделлу и Саймону Сакагути за открытия в области периферической иммунной толерантности. Об этом сообщает ТАСС.

Их научные исследования выявили роль регуляторных Т-клеток в предупреждении аутоиммунных реакций и положили начало новым методам лечения рака, аутоиммунных заболеваний и повышению эффективности трансплантации.

Сакагучи полностью описал эти клетки в 1995 году, а позднее связал их развитие с работой гена FOXP3, мутации в составе которого вызывают серьезные иммунные нарушения. Работы американских коллег подтверждали значимость этого гена в контроле над иммунным ответом.

Брунков – эксперт в области молекулярной биологии и по геномике, работающий в Институте системной биологии. Рамсделл – сотрудник одной из биотехнологических компаний в Сан-Франциско. Сакагути – профессор Осакского университета.

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