Зеленский поставил гражданам Украины выбор в новогоднем обращении

В своем новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что каждый украинец в итоге должен решить, стать ли ему беженцем или исполнить свой долг перед страной. Об этом пишет РИА Новости.

«Знаю, что однажды (каждому украинцу. — Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — сказал президент Украины.

Ранее министр обороны Рустем Умеров выразил пожелание провести призыв в армию украинцев, живущих за рубежом, в возрастной категории от 25 до 60 лет. Если парламент Украины утвердит новый законопроект, перелагаемый Умеровым, о призыве, то уклонисты не смогут обновить свои документы за границей.