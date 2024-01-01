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Зеленский поставил гражданам Украины выбор в новогоднем обращении

01 января 2024 12:28
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В своем новогоднем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что каждый украинец в итоге должен решить, стать ли ему беженцем или исполнить свой долг перед страной. Об этом пишет РИА Новости.

«Знаю, что однажды (каждому украинцу. — Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — сказал президент Украины.

Ранее министр обороны Рустем Умеров выразил пожелание провести призыв в армию украинцев, живущих за рубежом, в возрастной категории от 25 до 60 лет. Если парламент Украины утвердит новый законопроект, перелагаемый Умеровым, о призыве, то уклонисты не смогут обновить свои документы за границей.

# Международная политика

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