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Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира

01 января 2024 08:47
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Бой курантов, залпы салютов и миллионы загаданных желаний. Жители Земли встречают 2024-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные гуляния развернулись в разных точках планеты. Например, в Сиднее местом притяжения тысяч людей стал знаменитый оперный театр. Залпы салюта взмывали в ночное небо 12 минут. Обратный отсчет до наступления года Дракона в Дубае дали на небоскребе Бурдж-Халифа. Здесь устроили красочное светолазерное шоу.

Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира-1

Традиционно тысячи французов собрались на Елисейских полях. Люди поздравляли друг друга, обменивались подарками и теплыми пожеланиями.

Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира-4

В Германии самые масштабные празднования развернулись у Бранденбургских ворот в Берлине. А в Британии наступление 2024-го провозгласил бой Биг-Бена.

Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира-7

Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира-9

Не обошлось и без ежегодных поздравлений. Так, Папа Римский Франциск поздравил всех с праздником. Понтифик подвел итоги года и пожелал установления мира, благополучия и счастья в сердце каждого человека.

# Новый год

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