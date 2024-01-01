Жители планеты отмечают 2024-й. Собрали яркие кадры празднования в разных точках мира

Бой курантов, залпы салютов и миллионы загаданных желаний. Жители Земли встречают 2024-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные гуляния развернулись в разных точках планеты. Например, в Сиднее местом притяжения тысяч людей стал знаменитый оперный театр. Залпы салюта взмывали в ночное небо 12 минут. Обратный отсчет до наступления года Дракона в Дубае дали на небоскребе Бурдж-Халифа. Здесь устроили красочное светолазерное шоу.

Традиционно тысячи французов собрались на Елисейских полях. Люди поздравляли друг друга, обменивались подарками и теплыми пожеланиями.

В Германии самые масштабные празднования развернулись у Бранденбургских ворот в Берлине. А в Британии наступление 2024-го провозгласил бой Биг-Бена.