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В ООН осудили обстрел Белгорода ВСУ

31 декабря 2023 14:02
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Дальневосточные регионы России, которые на нашем континенте первыми встречают Новый год, отказались от праздничных фейерверков. Это связано с атакой ВСУ на Белгород 30 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН осудили обстрел Белгорода ВСУ-1

Стало известно, что в результате ударов погибли 24 человека. Более 100 жителей пострадали. Некоторые находятся в реанимации. 25 человек доставлены спецбортом МЧС в Москву. Снаряды попали в жилой сектор: повреждены 30 многоквартирных домов, университет, дом правительства области.

В ООН осудили обстрел Белгорода ВСУ-4

В связи с произошедшим накануне Россия запросила заседание в Совбезе ООН. Там осудили обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины. В Организации заявили, что атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Постпред России при Организации назвал атаку «преднамеренным актом терроризма».

# Международная политика

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