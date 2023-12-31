В ООН осудили обстрел Белгорода ВСУ

Дальневосточные регионы России, которые на нашем континенте первыми встречают Новый год, отказались от праздничных фейерверков. Это связано с атакой ВСУ на Белгород 30 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что в результате ударов погибли 24 человека. Более 100 жителей пострадали. Некоторые находятся в реанимации. 25 человек доставлены спецбортом МЧС в Москву. Снаряды попали в жилой сектор: повреждены 30 многоквартирных домов, университет, дом правительства области.