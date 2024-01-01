В Японии произошли мощные землетрясения

В понедельник в японской префектуре Исикава произошло мощное землетрясение, вызвавшее опасения цунами. Об этом пишет РИА Новости.

Это уже первое подобное явление с 2011 года, когда в результате землетрясения и вызванного им цунами погибли 16 000 человек. В последний раз землетрясения подобной силы (более 7 баллов по японской шкале) произошли в 2018 году на острове Хоккайдо.

В этот день было зарегистрировано несколько толчков, в том числе мощное землетрясение магнитудой 7,6. Толчки, получившие название «Землетрясение на полуострове Ното», привели к ощутимой тряске в Осаке, Киото и Токио, а также остановили скоростное движение поездов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида настоятельно рекомендовал жителям страны принять все меры для обеспечения безопасности.