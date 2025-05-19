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Зеленский поручил сформировать расширенную делегацию для переговоров с Москвой

19 мая 2025 12:54
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Зеленский поручил сформировать расширенную делегацию для переговоров с Москвой-0

Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение сформировать расширенную делегацию, участники которой будут вести переговоры с российской стороной. Об этом информирует РИА Новости.

Национальная переговорная группа будет сформирована по итогам стамбульских переговоров, которые между Москвой и Киевом были проведены 16 мая. Сообщается, что Зеленский не обозначил полный состав участников этой группы. Но украинский президент уточнил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Россией. Он также обозначил, что украинская сторона готова и к контактам на уровне лидеров по решению ключевых вопросов.

После переговоров в Стамбуле помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона запросила прямой контакт между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он обозначил, что этот запрос Россия приняла к сведению.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Владимир Мединский # Владимир Путин

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