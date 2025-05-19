Зеленский поручил сформировать расширенную делегацию для переговоров с Москвой

Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение сформировать расширенную делегацию, участники которой будут вести переговоры с российской стороной. Об этом информирует РИА Новости.

Национальная переговорная группа будет сформирована по итогам стамбульских переговоров, которые между Москвой и Киевом были проведены 16 мая. Сообщается, что Зеленский не обозначил полный состав участников этой группы. Но украинский президент уточнил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Россией. Он также обозначил, что украинская сторона готова и к контактам на уровне лидеров по решению ключевых вопросов.