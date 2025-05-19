В Польше цены на повседневные товары за апрель выросли более чем на 5,5%

Походы в магазин полякам обходятся все дороже. Цены на повседневные товары в апреле выросли более чем на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последнему отчету, в Польше подорожало практически все – от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров. Лидером стало подсолнечное и сливочное масло – их стоимость за год выросла почти на 15 %. На втором месте, как и в предыдущем месяце, оказались фрукты. В среднем за год цены поднялись на 12,5 %. Замыкают тройку кофе, чай и напитки. Как следствие на беспрерывное подорожание жизни эксперты зафиксировали падение покупательской активности. В среднем она снизилась на 4 %.