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В Польше цены на повседневные товары за апрель выросли более чем на 5,5%

19 мая 2025 11:15
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Походы в магазин полякам обходятся все дороже. Цены на повседневные товары в апреле выросли более чем на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше цены на повседневные товары за апрель выросли более чем на 5,5%-2

Согласно последнему отчету, в Польше подорожало практически все – от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров. Лидером стало подсолнечное и сливочное масло – их стоимость за год выросла почти на 15 %. На втором месте, как и в предыдущем месяце, оказались фрукты. В среднем за год цены поднялись на 12,5 %. Замыкают тройку кофе, чай и напитки. Как следствие на беспрерывное подорожание жизни эксперты зафиксировали падение покупательской активности. В среднем она снизилась на 4 %. 

# Польша # Кризис в ЕС

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