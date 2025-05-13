Трамп заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул, если там будет Путин

Американский президент Дональд Трамп готов приехать в Стамбул, если там будет российской лидер Владимир Путин. Президент Америки хотел бы присоединиться к возможным переговорам между РФ и Украиной в Турции 16 мая. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель Белого дома, информирует РИА Новости.

Он обозначил, что ситуация выглядит крайне динамичной, но никто не знает, как будет выглядеть встреча уже в четверг.

Ранее Трамп в своих заявлениях допускал, что полетит в Турцию, если это будет полезно для урегулирования конфликта в Украине мирным путем. На встрече в Стамбуле 16 мая планируется присутствие спецпосланника Америки по Украине и ближневосточного представителя президента.