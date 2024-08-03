ПВО России перехватила 75 украинских беспилотников за ночь

ПВО РФ ликвидировали 75 украинских БПЛА, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью со 2 на 3 августа ВС Украины осуществили попытку атаковать российские объекты. Для данных целей ВСУ применили 75 БЛА самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны России осуществили перехват и уничтожение 36 дронов над территорией Ростовской области, в районе Курской области ликвидированы 8 БПЛА, в небе над Белгородской областью – 9, над Орловской – 17, над Рязанской – 2, в районе Воронежской области, Азовского моря и Краснодарского края – по 1 дрону.