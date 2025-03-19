Зеленский начинает выдвигать условия для прекращения огня

Владимир Зеленский, согласившись с предложением президента США Дональда Трампа обоюдно с РФ прекратить удары по объектам инфраструктуры, сообщил об условиях для прекращения атак. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер отметил, что «хочется, чтобы действительно был контроль». По его мнению, роль главного субъекта данного контроля должен занять Вашингтон. При наличии подобной договоренности, списка объектов и в отсутствие атак по украинским объектам Киев не станет наносить удары по объектам РФ. Соответствующее заявление сделал политик в ходе пресс-конференции, где присутствовал также президент Финляндии Александр Стубб.