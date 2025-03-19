Зеленский начинает выдвигать условия для прекращения огня

Владимир Зеленский, согласившись с предложением президента США Дональда Трампа обоюдно с РФ прекратить удары по объектам инфраструктуры, сообщил об условиях для прекращения атак. Об этом пишет РИА Новости.
Владимир Зеленский, согласившись с предложением президента США Дональда Трампа обоюдно с РФ прекратить удары по объектам инфраструктуры, сообщил об условиях для прекращения атак. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
Украинский лидер отметил, что «хочется, чтобы действительно был контроль». По его мнению, роль главного субъекта данного контроля должен занять Вашингтон. При наличии подобной договоренности, списка объектов и в отсутствие атак по украинским объектам Киев не станет наносить удары по объектам РФ. Соответствующее заявление сделал политик в ходе пресс-конференции, где присутствовал также президент Финляндии Александр Стубб.