Песков сообщил об отсутствии договороспособности властей Киева

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Киева отсутствует договороспособность. Об этом пишет РИА Новости.

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо», что является поводом для беспокойства, подчеркнул дипломат.

Атаки со стороны Киева по объектам энергетической инфраструктуры являются показателем этого, добавил Песков.

ВСУ нанесли удар посредством БПЛА по объекту по перевалке нефти на территории Краснодарского края спустя несколько часов после завершения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.