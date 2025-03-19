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Песков сообщил об отсутствии договороспособности властей Киева

19 марта 2025 12:34
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Киева отсутствует договороспособность. Об этом пишет РИА Новости.

Песков сообщил об отсутствии договороспособности властей Киева-1

Фото: Pinterest

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо», что является поводом для беспокойства, подчеркнул дипломат.

Атаки со стороны Киева по объектам энергетической инфраструктуры являются показателем этого, добавил Песков.

ВСУ нанесли удар посредством БПЛА по объекту по перевалке нефти на территории Краснодарского края спустя несколько часов после завершения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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