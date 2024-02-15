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Зеленский и Макрон планируют подписать договор в сфере безопасности

15 февраля 2024 13:24
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Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в пятницу планируют в Париже подписать договор о безопасности Украины. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РИА Новости.

Это соглашение является развитием обязательств, взятых на себя на саммите НАТО в 2023 году. Зеленский посетит также Германию и Францию для встречи с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Ранее Макрон был вынужден перенести свой визит в Киев по причинам безопасности, однако он пообещал завершить работу над соглашением о безопасности в Украине и объявить об его подписании во время своего визита в Украину.

# Международная политика

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