В США предложили переименовать Техас в Украину для увеличения финансирования

Американский законодатель Чип Рой выдвинул идею переименования Техаса в Украину, чтобы повысить уровень финансирования штата из федерального бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

О также высказал неудовлетворение законопроектом Сената о выделении $95 млрд Украине и Израилю, потому что он не содержит мер по охране границ США.

Последняя военная помощь Украине от США составила 250 миллионов долларов. Недавно Сенат Америки принял законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого данный законопроект передается в Палату представителей Конгресса США. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон подверг документ критике, поскольку в нем не затрагивается проблема с миграционным кризисом на южной границе Штатов.