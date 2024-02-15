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В США предложили переименовать Техас в Украину для увеличения финансирования

15 февраля 2024 13:09
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Американский законодатель Чип Рой выдвинул идею переименования Техаса в Украину, чтобы повысить уровень финансирования штата из федерального бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

О также высказал неудовлетворение законопроектом Сената о выделении $95 млрд Украине и Израилю, потому что он не содержит мер по охране границ США.

Последняя военная помощь Украине от США составила 250 миллионов долларов. Недавно Сенат Америки принял законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого данный законопроект передается в Палату представителей Конгресса США. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон подверг документ критике, поскольку в нем не затрагивается проблема с миграционным кризисом на южной границе Штатов.

# Международная политика

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