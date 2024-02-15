DPA: Зеленский и Шольц могут подписать соглашение о безопасности

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин планируется подписание двустороннего договора о безопасности с федеральным германским канцлером Олафом Шольцем. Об этом пишет РИА Новости.

Также Зеленский собирается посетить и Францию и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, где также будет подписан договор о безопасности.

Страны G7 выступили в поддержку Украины на саммите НАТО в 2023 году, но в обязательстве по безопасности нет конкретных сроков. Киев рассчитывает, что «гарантии безопасности» будут выполнены до начала саммита НАТО в 2024 году. При этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков высказал озадаченность этим процессом, отметив, что он не учитывает интересы России.