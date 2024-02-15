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Генпрокурор Эстонии считает, что есть риск выдачи премьера Каллас в РФ

15 февраля 2024 13:00
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Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас предостерег, что премьер-министр Кая Каллас, разыскиваемая Россией, может быть выдана ей при поездке за границу. Об этом пишет РИА Новости.

Пармас указал, что возбужденное против Каллас уголовное дело увеличивает риск ее выезда за границу. Также он отметил, что, несмотря на международные дипломатические законы, третьи страны могут пойти на уступки и выдать Каллас по соглашению об экстрадиции с РФ.

Пармас добавил, что этот риск возрастет, если Каллас уйдет в отставку с поста премьер-министра и будет ездить как частное лицо. Ранее МВД РФ объявило Каллас в уголовный розыск, но она полагает, что это попытка запугать ее.

# Международная политика

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