Прямой эфир

Зеленский и глава МИД Польши поругались в Киеве

18 сентября 2024 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским произошел спор в ходе визита министра в Украину, пишет ТАСС со ссылкой на интернет-портал Onet.

Политики разошлись во мнениях по ряду вопросов: объем военной поддержки Украине со стороны Шольши, увековечивание памяти жертв Волынской резни, а также вступление Украины в Европейский союз. В части последнего Зеленский обвиняет власти Варшавы в том, что те не оказали должную поддержку Киеву на пути вступления в Евросоюз. 

По информации портала, инициатором напряженности в разговоре между политиками стал президент Украины. Однако украинская сторона утверждает обратное – Сикорский провоцировал конфликтную ситуацию.

# Радослав Сикорский # Владимир Зеленский # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе
17 сентября 2024 19:59

Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе

Почти 3 тысячи человек пострадали в Ливане из-за взрывов пейджеров
17 сентября 2024 19:43

Почти 3 тысячи человек пострадали в Ливане из-за взрывов пейджеров

Польша не справляется с последствиями наводнения
17 сентября 2024 17:07

Польша не справляется с последствиями наводнения