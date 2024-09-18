Зеленский и глава МИД Польши поругались в Киеве

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским произошел спор в ходе визита министра в Украину, пишет ТАСС со ссылкой на интернет-портал Onet.

Политики разошлись во мнениях по ряду вопросов: объем военной поддержки Украине со стороны Шольши, увековечивание памяти жертв Волынской резни, а также вступление Украины в Европейский союз. В части последнего Зеленский обвиняет власти Варшавы в том, что те не оказали должную поддержку Киеву на пути вступления в Евросоюз.