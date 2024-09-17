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Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе

17 сентября 2024 19:59
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Километровые пробки и недовольство местных жителей. Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе-2

В первую очередь жалобы поступают от водителей. Они теряют часы, простаивая в очередях. Заторы наблюдаются на рубежах ФРГ с Польшей, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией, Данией, Австрией, Швейцарией и Чехией. Мера контроля временная, будет действовать шесть месяцев, но после может быть продлена по решению властей. Напомним, в правительстве связывают ее необходимость с миграционным кризисом. Власти надеются если не прекратить, то сократить число нелегалов в стране, сэкономив тем самым бюджет и защитив граждан от потенциальных угроз со стороны приезжих.

# Международная политика

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