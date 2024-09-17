Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе

В первую очередь жалобы поступают от водителей. Они теряют часы, простаивая в очередях. Заторы наблюдаются на рубежах ФРГ с Польшей, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией, Данией, Австрией, Швейцарией и Чехией. Мера контроля временная, будет действовать шесть месяцев, но после может быть продлена по решению властей. Напомним, в правительстве связывают ее необходимость с миграционным кризисом. Власти надеются если не прекратить, то сократить число нелегалов в стране, сэкономив тем самым бюджет и защитив граждан от потенциальных угроз со стороны приезжих.