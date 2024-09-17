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Польша не справляется с последствиями наводнения

17 сентября 2024 17:07
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Сильнейшее наводнение застало Польшу врасплох. Страна не справляется с последствиями удара стихии. Варшава намерена просить помощи у главы Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша не справляется с последствиями наводнения-2

Ущерб от непогоды мог быть не таким существенным, считают местные СМИ. Они критикуют власти, которые не выделяли средства на превентивные меры. В частности, на водохранилища и насыпи. Теперь рассчитывать жителям приходится только на себя. В пострадавших от наводнения регионах страны действует режим стихийного бедствия. Из-за аномальных дождей на юге Польши реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, проводится эвакуация людей. Наводнения охватили всю Центральную Европу, в частности Чехию, Румынию, Венгрию и Австрию.

# Природные катаклизмы # Польша

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