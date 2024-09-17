Почти 3 тысячи человек пострадали в Ливане из-за взрывов пейджеров. Устройства сдетонировали почти одновременно и унесли жизни как минимум 8 граждан. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. В Бейруте считают, что целью атаки были члены движения «Хезболлах». Именно они составляют основную часть пострадавших. Медучреждения страны переполнены. Но среди раненых есть и те, кто не имеет отношения к ливанскому движению. Тель-Авив пока никак не прокомментировал инцидент. Предполагается, что устройства были взломаны и взорваны дистанционно. Эксперты называют это смертоносной хакерской атакой. Напомним, что несколько месяцев назад члены группировки «Хезболлах» начали использовать пейджеры как наиболее безопасное средство связи.