Зеленский и Дуда не встретятся на Генассамблее ООН

Отменена встреча Владимира Зеленского и Анжея Дуды, запланированная в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение газеты Rzeczpospolita.

Тем не менее в издании упоминается, что президент Польши Анжей Дуда не исключает проведение встречи с президентом Украины спустя некоторое время.

В публикации Rzeczpospolita также говорится, что вероятно, отмененная встреча могла бы иметь существенное значение в ситуации наложенного запрета на поставки зерна из Украины.