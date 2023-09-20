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Зеленский и Дуда не встретятся на Генассамблее ООН

20 сентября 2023 07:01
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Отменена встреча Владимира Зеленского и Анжея Дуды, запланированная в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение газеты Rzeczpospolita.

Тем не менее в издании упоминается, что президент Польши Анжей Дуда не исключает проведение встречи с президентом Украины спустя некоторое время.

В публикации Rzeczpospolita также говорится, что вероятно, отмененная встреча могла бы иметь существенное значение в ситуации наложенного запрета на поставки зерна из Украины.

# Международная политика

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