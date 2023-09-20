В нескольких регионах Перу объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности

Новости Перу. В нескольких регионах Перу объявлено чрезвычайное положение. На это решение властей повлиял всплеск преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый режим введен в трех регионах, где полиция зафиксировала рост числа вооруженных нападений и провокаций. Например, в Сан-Хуане неизвестный бросил гранату в здание ночного клуба, после чего 15 человек получили травмы. По итогам 2022 года в Перу количество преступлений превысило 160 тысяч.