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В нескольких регионах Перу объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности

20 сентября 2023 07:00
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Новости Перу. В нескольких регионах Перу объявлено чрезвычайное положение. На это решение властей повлиял всплеск преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких регионах Перу объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности-1

Особый режим введен в трех регионах, где полиция зафиксировала рост числа вооруженных нападений и провокаций. Например, в Сан-Хуане неизвестный бросил гранату в здание ночного клуба, после чего 15 человек получили травмы. По итогам 2022 года в Перу количество преступлений превысило 160 тысяч.

# ЧП # Фотофакт

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